Информация за цената за Stool Prisondente (JAILSTOOL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00242202 $ 0.00242202 $ 0.00242202 24-часов нисък $ 0.0025384 $ 0.0025384 $ 0.0025384 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00242202$ 0.00242202 $ 0.00242202 24-часов висок $ 0.0025384$ 0.0025384 $ 0.0025384 Рекорд за всички времена $ 0.217874$ 0.217874 $ 0.217874 Най-ниска цена $ 0.00211786$ 0.00211786 $ 0.00211786 Промяна на цената (1ч) +0.13% Промяна на цената (1д) +2.12% Промяна на цената (7д) +7.54% Промяна на цената (7д) +7.54%

Цената в реално време за Stool Prisondente (JAILSTOOL) е$0.00252103. През последните 24 часа JAILSTOOL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00242202 до най-висока стойност $ 0.0025384, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на JAILSTOOL е $ 0.217874, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00211786.

Що се отнася до краткосрочното представяне, JAILSTOOL има промяна от +0.13% за последния час, +2.12% за 24 часа и +7.54% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Stool Prisondente (JAILSTOOL)

Пазарна капитализация $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M Циркулиращо предлагане 999.85M 999.85M 999.85M Общо предлагане 999,853,822.11 999,853,822.11 999,853,822.11

Текущата пазарна капитализация на Stool Prisondente е $ 2.52M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на JAILSTOOL е 999.85M, като общото предлагане е 999853822.11. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.52M.