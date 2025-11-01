Информация за цената за Stonks (STNK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 12.97 $ 12.97 $ 12.97 24-часов нисък $ 15.64 $ 15.64 $ 15.64 24-часов висок 24-часов нисък $ 12.97$ 12.97 $ 12.97 24-часов висок $ 15.64$ 15.64 $ 15.64 Рекорд за всички времена $ 370.17$ 370.17 $ 370.17 Най-ниска цена $ 7.81$ 7.81 $ 7.81 Промяна на цената (1ч) -0.57% Промяна на цената (1д) +12.42% Промяна на цената (7д) -14.50% Промяна на цената (7д) -14.50%

Цената в реално време за Stonks (STNK) е$15.07. През последните 24 часа STNK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 12.97 до най-висока стойност $ 15.64, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STNK е $ 370.17, а най-ниската цена за всички времена е $ 7.81.

Що се отнася до краткосрочното представяне, STNK има промяна от -0.57% за последния час, +12.42% за 24 часа и -14.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Stonks (STNK)

Пазарна капитализация $ 8.81M$ 8.81M $ 8.81M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.81M$ 8.81M $ 8.81M Циркулиращо предлагане 581.91K 581.91K 581.91K Общо предлагане 581,910.367543894 581,910.367543894 581,910.367543894

Текущата пазарна капитализация на Stonks е $ 8.81M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на STNK е 581.91K, като общото предлагане е 581910.367543894. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.81M.