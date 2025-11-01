Информация за цената за STONED (STONED) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +3.85% Промяна на цената (7д) -1.61% Промяна на цената (7д) -1.61%

Цената в реално време за STONED (STONED) е--. През последните 24 часа STONED се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STONED е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, STONED има промяна от -- за последния час, +3.85% за 24 часа и -1.61% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за STONED (STONED)

Пазарна капитализация $ 43.10K$ 43.10K $ 43.10K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 43.10K$ 43.10K $ 43.10K Циркулиращо предлагане 100.00B 100.00B 100.00B Общо предлагане 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на STONED е $ 43.10K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на STONED е 100.00B, като общото предлагане е 100000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 43.10K.