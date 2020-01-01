Токеномика на Stockify (STK)
Информация за Stockify (STK)
Stockify.fun presents itself as a polished on-chain platform for synthetic stocks, aiming to let users mint, trade, and earn from blockchain-based replicas of real-world equities. The platform allows users to create tokenized versions of traditional stocks—such as Apple or Tesla—that are tied to real-world price feeds using blockchain oracles. It promises continuous, 24/7 access to synthetic markets, unlike traditional exchanges which operate during limited hours. In addition to trading, users are incentivized to participate through potential rewards, possibly in the form of yield or fee-sharing mechanisms.
These synthetic assets are derivatives built on smart contracts and are pegged to the price of actual stocks. Users deposit cryptocurrency as collateral to mint these tokens, gaining price exposure to real equities without owning the underlying shares. While these tokens mimic stock price movements, they do not grant any ownership rights, dividends, or governance rights associated with the real-world assets.
Токеномика и анализ на цената за Stockify (STK)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Stockify (STK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Stockify (STK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Stockify (STK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой STK токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой STK токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на STK, разгледайте цената в реално време на токените STK!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.