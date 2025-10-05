Информация за цената за Stockify (STK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.000025 $ 0.000025 $ 0.000025 24-часов нисък $ 0.00002613 $ 0.00002613 $ 0.00002613 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.000025$ 0.000025 $ 0.000025 24-часов висок $ 0.00002613$ 0.00002613 $ 0.00002613 Рекорд за всички времена $ 0.00073727$ 0.00073727 $ 0.00073727 Най-ниска цена $ 0.0000235$ 0.0000235 $ 0.0000235 Промяна на цената (1ч) -0.57% Промяна на цената (1д) -0.98% Промяна на цената (7д) +1.24% Промяна на цената (7д) +1.24%

Цената в реално време за Stockify (STK) е$0.00002547. През последните 24 часа STK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.000025 до най-висока стойност $ 0.00002613, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STK е $ 0.00073727, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000235.

Що се отнася до краткосрочното представяне, STK има промяна от -0.57% за последния час, -0.98% за 24 часа и +1.24% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Stockify (STK)

Пазарна капитализация $ 25.46K$ 25.46K $ 25.46K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 25.46K$ 25.46K $ 25.46K Циркулиращо предлагане 999.34M 999.34M 999.34M Общо предлагане 999,339,067.496904 999,339,067.496904 999,339,067.496904

Текущата пазарна капитализация на Stockify е $ 25.46K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на STK е 999.34M, като общото предлагане е 999339067.496904. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 25.46K.