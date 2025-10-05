Цената в реално време на Stockify днес е 0.00002547 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за STK към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на STK в MEXC сега.Цената в реално време на Stockify днес е 0.00002547 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за STK към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на STK в MEXC сега.

Stockify Лого

Stockify цена (STK)

Не се намира в списъка

1 STK към USD - цена в реално време:

-1.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията.
USD
Stockify (STK) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:52:50 (UTC+8)

Информация за цената за Stockify (STK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.000025
$ 0.000025$ 0.000025
24-часов нисък
$ 0.00002613
$ 0.00002613$ 0.00002613
24-часов висок

$ 0.000025
$ 0.000025$ 0.000025

$ 0.00002613
$ 0.00002613$ 0.00002613

$ 0.00073727
$ 0.00073727$ 0.00073727

$ 0.0000235
$ 0.0000235$ 0.0000235

-0.57%

-0.98%

+1.24%

+1.24%

Цената в реално време за Stockify (STK) е$0.00002547. През последните 24 часа STK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.000025 до най-висока стойност $ 0.00002613, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STK е $ 0.00073727, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000235.

Що се отнася до краткосрочното представяне, STK има промяна от -0.57% за последния час, -0.98% за 24 часа и +1.24% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Stockify (STK)

$ 25.46K
$ 25.46K$ 25.46K

$ 25.46K
$ 25.46K$ 25.46K

999.34M
999.34M 999.34M

999,339,067.496904
999,339,067.496904 999,339,067.496904

Текущата пазарна капитализация на Stockify е $ 25.46K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на STK е 999.34M, като общото предлагане е 999339067.496904. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 25.46K.

История на цените за Stockify (STK) USD

През днешния ден промяната в цената на Stockify към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Stockify към USD беше $ -0.0000084428.
През последните 60 дни промяната в цената на Stockify към USD беше $ -0.0000198239.
През последните 90 дни промяната в цената на Stockify към USD беше $ -0.00012464223859052582.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-0.98%
30 дни$ -0.0000084428-33.14%
60 дни$ -0.0000198239-77.83%
90 дни$ -0.00012464223859052582-83.03%

Какво е Stockify (STK)

Stockify.fun presents itself as a polished on-chain platform for synthetic stocks, aiming to let users mint, trade, and earn from blockchain-based replicas of real-world equities. The platform allows users to create tokenized versions of traditional stocks—such as Apple or Tesla—that are tied to real-world price feeds using blockchain oracles. It promises continuous, 24/7 access to synthetic markets, unlike traditional exchanges which operate during limited hours. In addition to trading, users are incentivized to participate through potential rewards, possibly in the form of yield or fee-sharing mechanisms.

These synthetic assets are derivatives built on smart contracts and are pegged to the price of actual stocks. Users deposit cryptocurrency as collateral to mint these tokens, gaining price exposure to real equities without owning the underlying shares. While these tokens mimic stock price movements, they do not grant any ownership rights, dividends, or governance rights associated with the real-world assets.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Stockify (STK) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Stockify (USD)

Колко ще струва Stockify (STK) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Stockify (STK) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Stockify.

Проверете прогнозата за цената за Stockify сега!

STK към местни валути

Токеномика на Stockify (STK)

Разбирането на токеномиката на Stockify (STK) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените STK сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Stockify (STK)

Колко струва Stockify (STK) днес?
Цената в реално време на STK в USD е 0.00002547 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на STK към USD?
Текущата цена на STK към USD е $ 0.00002547. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Stockify?
Пазарната капитализация за STK е $ 25.46K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на STK?
Циркулиращото предлагане на STK е 999.34M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на STK?
STK постигна ATH цена от 0.00073727 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на STK?
STK достигна ATL цена от 0.0000235 USD.
Какъв е обемът на търговията на STK?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за STK е -- USD.
Ще се повиши ли STK тази година?
STK може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за STK за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:52:50 (UTC+8)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.