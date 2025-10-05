Stockify цена (STK)
-0.57%
-0.98%
+1.24%
+1.24%
Цената в реално време за Stockify (STK) е$0.00002547. През последните 24 часа STK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.000025 до най-висока стойност $ 0.00002613, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STK е $ 0.00073727, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000235.
Що се отнася до краткосрочното представяне, STK има промяна от -0.57% за последния час, -0.98% за 24 часа и +1.24% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на Stockify е $ 25.46K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на STK е 999.34M, като общото предлагане е 999339067.496904. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 25.46K.
През днешния ден промяната в цената на Stockify към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Stockify към USD беше $ -0.0000084428.
През последните 60 дни промяната в цената на Stockify към USD беше $ -0.0000198239.
През последните 90 дни промяната в цената на Stockify към USD беше $ -0.00012464223859052582.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ 0
|-0.98%
|30 дни
|$ -0.0000084428
|-33.14%
|60 дни
|$ -0.0000198239
|-77.83%
|90 дни
|$ -0.00012464223859052582
|-83.03%
Stockify.fun presents itself as a polished on-chain platform for synthetic stocks, aiming to let users mint, trade, and earn from blockchain-based replicas of real-world equities. The platform allows users to create tokenized versions of traditional stocks—such as Apple or Tesla—that are tied to real-world price feeds using blockchain oracles. It promises continuous, 24/7 access to synthetic markets, unlike traditional exchanges which operate during limited hours. In addition to trading, users are incentivized to participate through potential rewards, possibly in the form of yield or fee-sharing mechanisms.
These synthetic assets are derivatives built on smart contracts and are pegged to the price of actual stocks. Users deposit cryptocurrency as collateral to mint these tokens, gaining price exposure to real equities without owning the underlying shares. While these tokens mimic stock price movements, they do not grant any ownership rights, dividends, or governance rights associated with the real-world assets.
MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!
Колко ще струва Stockify (STK) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Stockify (STK) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Stockify.
Проверете прогнозата за цената за Stockify сега!
Разбирането на токеномиката на Stockify (STK) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените STK сега!
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-04 13:39:16
|Данни във веригата
Спот ETF на Ethereum в САЩ регистрира нетен приток от 233,5 милиона долара вчера
|10-04 11:26:38
|Индустриални актуализации
Емисията на USDC надхвърля 75 милиарда, пазарният дял достига 24,9%
|10-03 10:20:00
|Индустриални актуализации
Общата пазарна капитализация на криптовалутите се връща над 4,2 трилиона долара, с 24-часово увеличение от 2,3%
|10-03 05:17:00
|Индустриални актуализации
Bitcoin пробива границата от $120 000 за първи път от средата на август
|10-01 14:11:00
|Индустриални актуализации
Вчера спот ETF на Ethereum в САЩ отбелязаха нетни входящи потоци от 127,5 милиона долара, докато спот ETF на Bitcoin регистрираха нетни входящи потоци от 430 милиона долара
|09-30 18:14:00
|Индустриални актуализации
Текущите основни лихвени проценти на CEX и DEX показват, че пазарът е неутрален с лек мечи уклон
Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.