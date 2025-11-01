Информация за цената за stockcoin (STOCKCOIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00016644 - $ 0.00018777
24-часов нисък: $ 0.00016644
24-часов висок: $ 0.00018777
Рекорд за всички времена: $ 0.00343173
Най-ниска цена: $ 0.00016095
Промяна на цената (1ч): -0.32%
Промяна на цената (1д): +3.16%
Промяна на цената (7д): -17.24%

Цената в реално време за stockcoin (STOCKCOIN) е$0.00017549. През последните 24 часа STOCKCOIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00016644 до най-висока стойност $ 0.00018777, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STOCKCOIN е $ 0.00343173, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00016095.

Що се отнася до краткосрочното представяне, STOCKCOIN има промяна от -0.32% за последния час, +3.16% за 24 часа и -17.24% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за stockcoin (STOCKCOIN)

Пазарна капитализация: $ 179.33K
Обем (24 часа): --
Напълно разредена пазарна капитализация: $ 179.33K
Циркулиращо предлагане: 999.21M
Общо предлагане: 999,207,294.853481

Текущата пазарна капитализация на stockcoin е $ 179.33K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на STOCKCOIN е 999.21M, като общото предлагане е 999207294.853481. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 179.33K.