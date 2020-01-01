Токеномика на Stink Coin (STINKCOIN) Открийте ключова информация за Stink Coin (STINKCOIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Stink Coin (STINKCOIN) Stink Coin is a meme coin launched on the Pump.fun platform, characterized by its humorous theme centered around the concept of 'stink'. Post its initial bonding phase, it transitioned into a community-managed project after the original developer's departure. Stink Coin embodies the spirit of humor within the meme coin ecosystem, serving as a token for community interaction with no specific utility beyond its speculative nature and as a testament to community spirit. Официален уебсайт: https://www.stinkcoin.dev Купете STINKCOIN сега!

Токеномика и анализ на цената за Stink Coin (STINKCOIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Stink Coin (STINKCOIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.90K $ 17.90K $ 17.90K Общо предлагане: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M Циркулиращо предлагане: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.90K $ 17.90K $ 17.90K Рекорд за всички времена: $ 0.0068694 $ 0.0068694 $ 0.0068694 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001629 $ 0.00001629 $ 0.00001629 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Stink Coin (STINKCOIN)

Токеномика на Stink Coin (STINKCOIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Stink Coin (STINKCOIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STINKCOIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STINKCOIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STINKCOIN, разгледайте цената в реално време на токените STINKCOIN!

Прогноза за цената за STINKCOIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме STINKCOIN? Нашата страница за прогноза за цената STINKCOIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените STINKCOIN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!