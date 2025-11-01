Информация за цената за StickDAO (STICK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00043634 $ 0.00043634 $ 0.00043634 24-часов нисък $ 0.00044577 $ 0.00044577 $ 0.00044577 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00043634$ 0.00043634 $ 0.00043634 24-часов висок $ 0.00044577$ 0.00044577 $ 0.00044577 Рекорд за всички времена $ 0.00136253$ 0.00136253 $ 0.00136253 Най-ниска цена $ 0.00009925$ 0.00009925 $ 0.00009925 Промяна на цената (1ч) +1.08% Промяна на цената (1д) -0.98% Промяна на цената (7д) -7.04% Промяна на цената (7д) -7.04%

Цената в реално време за StickDAO (STICK) е$0.00044139. През последните 24 часа STICK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00043634 до най-висока стойност $ 0.00044577, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STICK е $ 0.00136253, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00009925.

Що се отнася до краткосрочното представяне, STICK има промяна от +1.08% за последния час, -0.98% за 24 часа и -7.04% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за StickDAO (STICK)

Пазарна капитализация $ 441.33K$ 441.33K $ 441.33K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 441.33K$ 441.33K $ 441.33K Циркулиращо предлагане 999.87M 999.87M 999.87M Общо предлагане 999,870,922.0118911 999,870,922.0118911 999,870,922.0118911

Текущата пазарна капитализация на StickDAO е $ 441.33K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на STICK е 999.87M, като общото предлагане е 999870922.0118911. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 441.33K.