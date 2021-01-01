Токеномика на STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC)
Информация за STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC)
What is Green Satoshi Token (GST)
GST is earned in STEPN, a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design.
GST serves as the replacement to experience points and in-app currency. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers.
When should I buy Green Satoshi Tokens (GST)?
Players buy GSTs to spend/burn in the STEPN app. GSTs are minted by players through moving and leasing their NFT Sneakers, and burned through making progress in the social and gamification components. GST is different from GMT, which is the Governance Token of STEPN with a supply of 6 billion tokens.
What is STEPN?
Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function.
Who is behind STEPN?
STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.
Токеномика и анализ на цената за STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой GST-BSC токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой GST-BSC токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на GST-BSC, разгледайте цената в реално време на токените GST-BSC!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.