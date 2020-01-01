Токеномика на Step Staked SOL (STEPSOL) Открийте ключова информация за Step Staked SOL (STEPSOL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Step Staked SOL (STEPSOL) Step Finance is a portfolio dashboard on Solana that provides data insights about your wallet and the rest of the ecosystem. Step makes it easy for anyone to monitor their portfolio token balances, AMM LPs, yield farms, and more, covering about 95% of the Solana ecosystem. Step Finance also allows various on-chain actions like staking, sending, swapping, and more. Step also owns and operates many sub-projects and brands including: Step Analytics - Building on Step's extensive data integrations is the Analytics product for Solana ecosystem-specific data. NFT Analytics - Solana Largest NFT Data Analytics and News website. SolanaFloor - Solana No.1 News Source Solana Crossroads - Solana's first and largest community conference held annually in Istanbul, Turkey. Solana Allstars - IRL twice monthly events in cities across the world focused on education and introducing new users to the Solana ecosystem and Allstars partner products. Similar to Binance Angels. The Next Billion - Step's podcast focuses on the builders and entrepreneurs onboarding the next billion people into crypto. Официален уебсайт: https://www.step.finance/ Бяла книга: https://docs.step.finance/ Купете STEPSOL сега!

Токеномика и анализ на цената за Step Staked SOL (STEPSOL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Step Staked SOL (STEPSOL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 314.87K $ 314.87K $ 314.87K Общо предлагане: $ 1.34K $ 1.34K $ 1.34K Циркулиращо предлагане: $ 1.34K $ 1.34K $ 1.34K FDV (оценка при пълна реализация): $ 314.87K $ 314.87K $ 314.87K Рекорд за всички времена: $ 300.06 $ 300.06 $ 300.06 Най-ниска стойност за целия период: $ 103.45 $ 103.45 $ 103.45 Текуща цена: $ 234.13 $ 234.13 $ 234.13 Научете повече за цената на Step Staked SOL (STEPSOL)

Токеномика на Step Staked SOL (STEPSOL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Step Staked SOL (STEPSOL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STEPSOL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STEPSOL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STEPSOL, разгледайте цената в реално време на токените STEPSOL!

Прогноза за цената за STEPSOL Искате ли да знаете какъв път може да поеме STEPSOL? Нашата страница за прогноза за цената STEPSOL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените STEPSOL сега!

