Информация за Step Finance (STEP) Step Finance is the front page of Solana. Visualise, Analyse, Execute and Aggregate transactions across all Solana contracts in one place. Step is a portfolio management dashboard and transaction aggregator where users can monitor their tokens associated with their wallets, LP positions, Staked Yield farms, Margin positions and more. Users of Step Finance can also execute Swaps and enter various yield farms and automated vaults from within Step with any fees on such value accrual services going back to STEP stakers. Официален уебсайт: https://www.step.finance/ Купете STEP сега!

Токеномика и анализ на цената за Step Finance (STEP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Step Finance (STEP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 24.34M $ 24.34M $ 24.34M Общо предлагане: $ 330.00M $ 330.00M $ 330.00M Циркулиращо предлагане: $ 318.04M $ 318.04M $ 318.04M FDV (оценка при пълна реализация): $ 25.26M $ 25.26M $ 25.26M Рекорд за всички времена: $ 10.2 $ 10.2 $ 10.2 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00654111 $ 0.00654111 $ 0.00654111 Текуща цена: $ 0.076535 $ 0.076535 $ 0.076535 Научете повече за цената на Step Finance (STEP)

Токеномика на Step Finance (STEP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Step Finance (STEP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STEP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STEP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STEP, разгледайте цената в реално време на токените STEP!

