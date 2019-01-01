Токеномика на StellaSwap (STELLA) Открийте ключова информация за StellaSwap (STELLA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за StellaSwap (STELLA) StellaSwap is one of the first automated market-making (AMM), decentralized exchange (DEX) for the Moonbeam parachain network. Users can swap, earn, yield farm, bridge assets, explore new projects and engage in NFT trading all from a single unified platform. StellaSwap's products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design. The unique value proposition of StellaSwap is that we're committed in establishing a strong foundation with our native token, STELLA, as a governance token, diverse farms, a built in bridge and user-centered service. StellaSwap's main objective is to create a broader range of network effects to address the issues of liquidity in the DeFi space, instead of limiting ourselves to a single solution like many DEXs are doing now. This manifests itself in the diverse product suite of StellaSwap that will be explained in more details. Our products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design. Официален уебсайт: https://stellaswap.com/ Купете STELLA сега!

Токеномика и анализ на цената за StellaSwap (STELLA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за StellaSwap (STELLA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M Общо предлагане: $ 60.84M $ 60.84M $ 60.84M Циркулиращо предлагане: $ 60.84M $ 60.84M $ 60.84M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M Рекорд за всички времена: $ 4.55 $ 4.55 $ 4.55 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00307518 $ 0.00307518 $ 0.00307518 Текуща цена: $ 0.04591765 $ 0.04591765 $ 0.04591765 Научете повече за цената на StellaSwap (STELLA)

Токеномика на StellaSwap (STELLA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на StellaSwap (STELLA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STELLA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STELLA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STELLA, разгледайте цената в реално време на токените STELLA!

