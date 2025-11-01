Информация за цената за Steam22 (STM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.107793 $ 0.107793 $ 0.107793 24-часов нисък $ 0.115241 $ 0.115241 $ 0.115241 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.107793$ 0.107793 $ 0.107793 24-часов висок $ 0.115241$ 0.115241 $ 0.115241 Рекорд за всички времена $ 0.120427$ 0.120427 $ 0.120427 Най-ниска цена $ 0.01789341$ 0.01789341 $ 0.01789341 Промяна на цената (1ч) +0.39% Промяна на цената (1д) +1.80% Промяна на цената (7д) +7.28% Промяна на цената (7д) +7.28%

Цената в реално време за Steam22 (STM) е$0.113213. През последните 24 часа STM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.107793 до най-висока стойност $ 0.115241, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STM е $ 0.120427, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01789341.

Що се отнася до краткосрочното представяне, STM има промяна от +0.39% за последния час, +1.80% за 24 часа и +7.28% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Steam22 (STM)

Пазарна капитализация $ 11.32M$ 11.32M $ 11.32M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.32M$ 11.32M $ 11.32M Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Steam22 е $ 11.32M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на STM е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.32M.