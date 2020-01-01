Токеномика на Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Открийте ключова информация за Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

The Steakhouse ETH vault aims to optimize yields by lending ETH against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the "dual engine." Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

Токеномика и анализ на цената за Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 121.41K $ 121.41K $ 121.41K Общо предлагане: $ 22.26K $ 22.26K $ 22.26K Циркулиращо предлагане: $ 44.00 $ 44.00 $ 44.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 51.32M $ 51.32M $ 51.32M Рекорд за всички времена: $ 4,153.63 $ 4,153.63 $ 4,153.63 Най-ниска стойност за целия период: $ 1,427.26 $ 1,427.26 $ 1,427.26 Текуща цена: $ 4,166.83 $ 4,166.83 $ 4,166.83 Научете повече за цената на Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH)

Токеномика на Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STEAKETH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STEAKETH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STEAKETH, разгледайте цената в реално време на токените STEAKETH!

Прогноза за цената за STEAKETH Искате ли да знаете какъв път може да поеме STEAKETH? Нашата страница за прогноза за цената STEAKETH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените STEAKETH сега!

