Информация за цената за stBGT (STBGT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.73 24-часов нисък $ 1.84 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 3.05 Най-ниска цена $ 1.58 Промяна на цената (1ч) +2.00% Промяна на цената (1д) +3.64% Промяна на цената (7д) -3.07%

Цената в реално време за stBGT (STBGT) е$1.8. През последните 24 часа STBGT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.73 до най-висока стойност $ 1.84, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STBGT е $ 3.05, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.58.

Що се отнася до краткосрочното представяне, STBGT има промяна от +2.00% за последния час, +3.64% за 24 часа и -3.07% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за stBGT (STBGT)

Пазарна капитализация $ 329.90K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 329.90K Циркулиращо предлагане 182.98K Общо предлагане 182,979.4151488243

Текущата пазарна капитализация на stBGT е $ 329.90K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на STBGT е 182.98K, като общото предлагане е 182979.4151488243. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 329.90K.