Информация за цената за STAX Token (STAX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00699817 $ 0.00699817 $ 0.00699817 24-часов нисък $ 0.00877863 $ 0.00877863 $ 0.00877863 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00699817$ 0.00699817 $ 0.00699817 24-часов висок $ 0.00877863$ 0.00877863 $ 0.00877863 Рекорд за всички времена $ 0.0199077$ 0.0199077 $ 0.0199077 Най-ниска цена $ 0.00699817$ 0.00699817 $ 0.00699817 Промяна на цената (1ч) +0.43% Промяна на цената (1д) -16.28% Промяна на цената (7д) -40.54% Промяна на цената (7д) -40.54%

Цената в реално време за STAX Token (STAX) е$0.00710624. През последните 24 часа STAX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00699817 до най-висока стойност $ 0.00877863, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STAX е $ 0.0199077, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00699817.

Що се отнася до краткосрочното представяне, STAX има промяна от +0.43% за последния час, -16.28% за 24 часа и -40.54% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за STAX Token (STAX)

Пазарна капитализация $ 7.11M$ 7.11M $ 7.11M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.11M$ 7.11M $ 7.11M Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на STAX Token е $ 7.11M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на STAX е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.11M.