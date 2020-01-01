Токеномика на Station This (MS2) Открийте ключова информация за Station This (MS2), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Station This (MS2) The project focuses on censorship-resistant memetic tokenization with image, sound, and video generation utility, serving as a cultural vehicle for artistic expression. Built on Telegram, it enables on-chain art creation and accessibility via mobile devices, allowing users to unlock and interact with blockchain-based art directly on their phones. Already adopted by communities like @MogCoinEth and @spx6900, it supports NFT projects such as Wifeystation, making it a versatile tool for the crypto space. Combining advanced AI-driven content creation with seamless integration into existing platforms, it bridges the gap between memetics and blockchain technology. Официален уебсайт: https://www.miladystation2.net/ Купете MS2 сега!

Токеномика и анализ на цената за Station This (MS2) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Station This (MS2), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 219.32K $ 219.32K $ 219.32K Общо предлагане: $ 989.69M $ 989.69M $ 989.69M Циркулиращо предлагане: $ 953.58M $ 953.58M $ 953.58M FDV (оценка при пълна реализация): $ 227.62K $ 227.62K $ 227.62K Рекорд за всички времена: $ 0.00287702 $ 0.00287702 $ 0.00287702 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00022999 $ 0.00022999 $ 0.00022999 Научете повече за цената на Station This (MS2)

Токеномика на Station This (MS2): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Station This (MS2) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MS2 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MS2 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MS2, разгледайте цената в реално време на токените MS2!

Прогноза за цената за MS2 Искате ли да знаете какъв път може да поеме MS2? Нашата страница за прогноза за цената MS2 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MS2 сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!