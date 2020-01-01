Токеномика на STASIS EURO (EURS) Открийте ключова информация за STASIS EURO (EURS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за STASIS EURO (EURS) EURS token is a virtual financial asset that is designed to digitally mirror the EURO on the condition that its value is tied to the value of its collateral. Download STASIS Stablecoin wallet: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stasis.stasiswallet iOS: https://itunes.apple.com/app/stasis-wallet/id1371949230 Официален уебсайт: https://stasis.net/ Купете EURS сега!

Токеномика и анализ на цената за STASIS EURO (EURS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за STASIS EURO (EURS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 144.88M $ 144.88M $ 144.88M Общо предлагане: $ 124.13M $ 124.13M $ 124.13M Циркулиращо предлагане: $ 124.13M $ 124.13M $ 124.13M FDV (оценка при пълна реализация): $ 144.88M $ 144.88M $ 144.88M Рекорд за всички времена: $ 1.79 $ 1.79 $ 1.79 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.929636 $ 0.929636 $ 0.929636 Текуща цена: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Научете повече за цената на STASIS EURO (EURS)

Токеномика на STASIS EURO (EURS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на STASIS EURO (EURS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EURS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EURS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EURS, разгледайте цената в реално време на токените EURS!

Прогноза за цената за EURS Искате ли да знаете какъв път може да поеме EURS? Нашата страница за прогноза за цената EURS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EURS сега!

