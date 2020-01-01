Токеномика на staring robot (SONNY)
Информация за staring robot (SONNY)
Sonny is the friendly face of Web3 on the fast, scalable Solana blockchain, designed for those who believe in a future where humans and technology can thrive together. Whether you're a die-hard sci-fi fan, a crypto enthusiast, or someone who simply loves a great community, Sonny offers something unique:
🌌 Join the Story: With Sonny, you’re not just buying a coin; you're part of a narrative that combines AI, community spirit, and blockchain innovation.
🚀 Fast and Scalable: Built on Solana, Sonny transactions are lightning-fast and low-cost, making it easy to join, trade, and interact without the hassle.
🤖 Sci-Fi Nostalgia Meets Crypto Fun: Sonny brings together fans of futuristic tech and internet culture for a thrilling ride. With each buy, you’re joining a legion of supporters who see a fun future with technology at its core.
💬 Community-Driven: Sonny’s community is a blend of meme lovers, movie buffs, and tech optimists. Together, we’re creating a welcoming space where people can connect, laugh, and share.
So if you're ready for a memecoin that’s more than just a trend, dive into Sonny and be part of something exciting, unpredictable, and undeniably unique. After all, in a world of rigid code, Sonny reminds us that a little rebellion—and a lot of fun—can go a long way.
Токеномика и анализ на цената за staring robot (SONNY)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за staring robot (SONNY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на staring robot (SONNY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на staring robot (SONNY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой SONNY токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой SONNY токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на SONNY, разгледайте цената в реално време на токените SONNY!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.