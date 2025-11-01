Информация за цената за Stargate Bridged WETH (WETH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 3,687.18 $ 3,687.18 $ 3,687.18 24-часов нисък $ 3,875.95 $ 3,875.95 $ 3,875.95 24-часов висок 24-часов нисък $ 3,687.18$ 3,687.18 $ 3,687.18 24-часов висок $ 3,875.95$ 3,875.95 $ 3,875.95 Рекорд за всички времена $ 4,751.86$ 4,751.86 $ 4,751.86 Най-ниска цена $ 3,428.61$ 3,428.61 $ 3,428.61 Промяна на цената (1ч) +0.13% Промяна на цената (1д) +2.84% Промяна на цената (7д) -1.51% Промяна на цената (7д) -1.51%

Цената в реално време за Stargate Bridged WETH (WETH) е$3,837.23. През последните 24 часа WETH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 3,687.18 до най-висока стойност $ 3,875.95, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WETH е $ 4,751.86, а най-ниската цена за всички времена е $ 3,428.61.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WETH има промяна от +0.13% за последния час, +2.84% за 24 часа и -1.51% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Stargate Bridged WETH (WETH)

Пазарна капитализация $ 127.56M$ 127.56M $ 127.56M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 127.56M$ 127.56M $ 127.56M Циркулиращо предлагане 33.27K 33.27K 33.27K Общо предлагане 33,267.1061223244 33,267.1061223244 33,267.1061223244

Текущата пазарна капитализация на Stargate Bridged WETH е $ 127.56M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WETH е 33.27K, като общото предлагане е 33267.1061223244. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 127.56M.