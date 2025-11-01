Информация за цената за Stargate Bridged USDT0 (USDT0) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.99581 24-часов висок $ 1.007 Рекорд за всички времена $ 1.013 Най-ниска цена $ 0.93476 Промяна на цената (1ч) -0.10% Промяна на цената (1д) +0.07% Промяна на цената (7д) +0.07%

Цената в реално време за Stargate Bridged USDT0 (USDT0) е$0.999921. През последните 24 часа USDT0 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.99581 до най-висока стойност $ 1.007, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на USDT0 е $ 1.013, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.93476.

Що се отнася до краткосрочното представяне, USDT0 има промяна от -0.10% за последния час, +0.07% за 24 часа и +0.07% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Stargate Bridged USDT0 (USDT0)

Пазарна капитализация $ 3.04M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.04M Циркулиращо предлагане 3.04M Общо предлагане 3,040,627.690052

Текущата пазарна капитализация на Stargate Bridged USDT0 е $ 3.04M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на USDT0 е 3.04M, като общото предлагане е 3040627.690052. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.04M.