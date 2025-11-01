Информация за цената за Stargate Bridged USDC (USDC.E) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.997693 $ 0.997693 $ 0.997693 24-часов нисък $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.997693$ 0.997693 $ 0.997693 24-часов висок $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Рекорд за всички времена $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Най-ниска цена $ 0.989603$ 0.989603 $ 0.989603 Промяна на цената (1ч) +0.01% Промяна на цената (1д) +0.02% Промяна на цената (7д) +0.01% Промяна на цената (7д) +0.01%

Цената в реално време за Stargate Bridged USDC (USDC.E) е$1. През последните 24 часа USDC.E се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.997693 до най-висока стойност $ 1.001, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на USDC.E е $ 1.011, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.989603.

Що се отнася до краткосрочното представяне, USDC.E има промяна от +0.01% за последния час, +0.02% за 24 часа и +0.01% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Stargate Bridged USDC (USDC.E)

Пазарна капитализация $ 95.22M$ 95.22M $ 95.22M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 95.22M$ 95.22M $ 95.22M Циркулиращо предлагане 95.32M 95.32M 95.32M Общо предлагане 95,322,973.278152 95,322,973.278152 95,322,973.278152

Текущата пазарна капитализация на Stargate Bridged USDC е $ 95.22M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на USDC.E е 95.32M, като общото предлагане е 95322973.278152. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 95.22M.