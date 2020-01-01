Токеномика на STARBRO (STARBRO) Открийте ключова информация за STARBRO (STARBRO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за STARBRO (STARBRO) StarBro isn't just another meme coin—it's a galactic revolution powered by StarBro AI on the fast, eco-friendly XRP Ledger. Combining cutting-edge AI technology with blockchain innovation, StarBro opens new frontiers for efficiency, creativity, and community-driven culture. With lightning-fast transactions, eco-conscious tech, and the intelligence of StarBro AI guiding the way, this isn't just a project—it's a movement. Whether you're stacking stars or exploring the uncharted realms of Web3, StarBro is your ticket to gains that are out of this world. Ready to join the mission and make your mark among the stars? Официален уебсайт: https://www.starbrocoin.com/

Токеномика и анализ на цената за STARBRO (STARBRO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за STARBRO (STARBRO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 14.60K $ 14.60K $ 14.60K Общо предлагане: $ 963.81M $ 963.81M $ 963.81M Циркулиращо предлагане: $ 963.81M $ 963.81M $ 963.81M FDV (оценка при пълна реализация): $ 14.60K $ 14.60K $ 14.60K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на STARBRO (STARBRO)

Токеномика на STARBRO (STARBRO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на STARBRO (STARBRO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STARBRO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STARBRO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STARBRO, разгледайте цената в реално време на токените STARBRO!

