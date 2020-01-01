Токеномика на Star AI (MSTAR) Открийте ключова информация за Star AI (MSTAR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Star AI (MSTAR) Previously known as MerlinStarter, Star AI is a next-generation AI digital human incubation and asset issuance platform. It empowers individuals, creators, and Web3 projects to launch their own AI-driven on-chain digital humans with ease. By combining AI with blockchain, Star AI pioneers a new era of the AI IP economy. Acting as a Web3-native AI MCN (Multi-Channel Network), it not only supports the creation and monetization of digital human assets, but also enables seamless trading, subscription, and circulation of these AI-powered identities across the decentralized ecosystem. Whether you're a project looking to boost engagement or a creator ready to turn your AI persona into an on-chain asset, Star AI is the gateway to the future of Web3 AI. Официален уебсайт: https://merlinstarter.com/ Бяла книга: https://docs.merlinstarter.com/ Купете MSTAR сега!

Токеномика и анализ на цената за Star AI (MSTAR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Star AI (MSTAR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 594.81M $ 594.81M $ 594.81M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M Рекорд за всички времена: $ 0.074826 $ 0.074826 $ 0.074826 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00139022 $ 0.00139022 $ 0.00139022 Текуща цена: $ 0.00227539 $ 0.00227539 $ 0.00227539 Научете повече за цената на Star AI (MSTAR)

Токеномика на Star AI (MSTAR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Star AI (MSTAR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MSTAR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MSTAR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MSTAR, разгледайте цената в реално време на токените MSTAR!

