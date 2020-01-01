Токеномика на StandX DUSD (DUSD) Открийте ключова информация за StandX DUSD (DUSD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за StandX DUSD (DUSD) StandX is a Perps DEX that enables users to trade with yield-earning margins. DUSD is StandX’s first product - a yield-bearing stablecoin. Through DUSD, StandX allows users to generate returns on their margin balances. DUSD is a yield-bearing stablecoin designed to deliver competitive returns. It is a fully collateralized, yield-bearing stablecoin that auto-distributes real yield to holders—no staking needed—offering secure, effortless returns with seamless DeFi integration. Официален уебсайт: https://standx.com/ Бяла книга: https://docs.standx.com/docs/stand-x-overview Купете DUSD сега!

Токеномика и анализ на цената за StandX DUSD (DUSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за StandX DUSD (DUSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 31.07M $ 31.07M $ 31.07M Общо предлагане: $ 31.08M $ 31.08M $ 31.08M Циркулиращо предлагане: $ 31.08M $ 31.08M $ 31.08M FDV (оценка при пълна реализация): $ 31.07M $ 31.07M $ 31.07M Рекорд за всички времена: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.981036 $ 0.981036 $ 0.981036 Текуща цена: $ 0.99978 $ 0.99978 $ 0.99978 Научете повече за цената на StandX DUSD (DUSD)

Токеномика на StandX DUSD (DUSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на StandX DUSD (DUSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DUSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DUSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DUSD, разгледайте цената в реално време на токените DUSD!

Прогноза за цената за DUSD Искате ли да знаете какъв път може да поеме DUSD? Нашата страница за прогноза за цената DUSD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DUSD сега!

