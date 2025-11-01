Информация за цената за Standard Trust Assurance Community (STACO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Най-ниска цена $ 0.01060324$ 0.01060324 $ 0.01060324 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за Standard Trust Assurance Community (STACO) е$0.01110277. През последните 24 часа STACO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STACO е $ 1.011, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01060324.

Що се отнася до краткосрочното представяне, STACO има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Standard Trust Assurance Community (STACO)

Пазарна капитализация $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Standard Trust Assurance Community е $ 1.11M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на STACO е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.11M.