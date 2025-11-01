Информация за цената за Standard Protocol (STND) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00066368 $ 0.00066368 $ 0.00066368 24-часов нисък $ 0.00075891 $ 0.00075891 $ 0.00075891 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00066368$ 0.00066368 $ 0.00066368 24-часов висок $ 0.00075891$ 0.00075891 $ 0.00075891 Рекорд за всички времена $ 3.06$ 3.06 $ 3.06 Най-ниска цена $ 0.0005346$ 0.0005346 $ 0.0005346 Промяна на цената (1ч) -0.01% Промяна на цената (1д) -10.67% Промяна на цената (7д) -27.53% Промяна на цената (7д) -27.53%

Цената в реално време за Standard Protocol (STND) е$0.00066674. През последните 24 часа STND се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00066368 до най-висока стойност $ 0.00075891, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STND е $ 3.06, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0005346.

Що се отнася до краткосрочното представяне, STND има промяна от -0.01% за последния час, -10.67% за 24 часа и -27.53% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Standard Protocol (STND)

Пазарна капитализация $ 60.48K$ 60.48K $ 60.48K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 66.48K$ 66.48K $ 66.48K Циркулиращо предлагане 90.97M 90.97M 90.97M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Standard Protocol е $ 60.48K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на STND е 90.97M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 66.48K.