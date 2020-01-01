Токеномика на Stakingverse Staked LYX (SLYX) Открийте ключова информация за Stakingverse Staked LYX (SLYX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Stakingverse Staked LYX (SLYX) Stakingverse Staked LYX (sLYX) is the non-rebasing liquid staking token of the Stakingverse protocol. Stakingverse is a non-custodial liquid staking platform on the LUKSO blockchain. sLYX can be used in DeFi on the LUKSO blockchain while keeping your staking rewards intact. Stakingverse also offers non-custodial liquid staking for Ethereum via their StakeWise V3 vault and a set up and consultancy service for home stakers. Официален уебсайт: https://stakingverse.io Купете SLYX сега!

Токеномика и анализ на цената за Stakingverse Staked LYX (SLYX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Stakingverse Staked LYX (SLYX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 364.32K $ 364.32K $ 364.32K Общо предлагане: $ 278.36K $ 278.36K $ 278.36K Циркулиращо предлагане: $ 278.36K $ 278.36K $ 278.36K FDV (оценка при пълна реализация): $ 364.32K $ 364.32K $ 364.32K Рекорд за всички времена: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.601962 $ 0.601962 $ 0.601962 Текуща цена: $ 1.31 $ 1.31 $ 1.31 Научете повече за цената на Stakingverse Staked LYX (SLYX)

Токеномика на Stakingverse Staked LYX (SLYX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Stakingverse Staked LYX (SLYX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SLYX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SLYX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SLYX, разгледайте цената в реално време на токените SLYX!

Прогноза за цената за SLYX Искате ли да знаете какъв път може да поеме SLYX? Нашата страница за прогноза за цената SLYX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SLYX сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!