Токеномика на StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) Открийте ключова информация за StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) StakeStone’s Berachain Vault, featuring two new yield-bearing assets: beraSTONE and the upcoming beraSBTC. The Berachain Vault is your gateway to engaging early with Berachain’s ecosystem, offering exceptional composability and flexibility by leveraging beraSTONE and beraSBTC within DeFi. As part of StakeStone’s liquidity infrastructure, the Berachain Vault enables users to explore Boyco, participate in Berachain’s Proof of Liquidity (PoL), and effortlessly earn multiple rewards. Additionally, beraSTONE and beraSBTC integrate seamlessly with top-tier DeFi platforms, allowing users to create advanced strategies and maximize yields on Berachain. Официален уебсайт: https://app.stakestone.io/u/vault/detail/bera Купете BERASTONE сега!

Токеномика и анализ на цената за StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 20.61M $ 20.61M $ 20.61M Общо предлагане: $ 5.27K $ 5.27K $ 5.27K Циркулиращо предлагане: $ 5.27K $ 5.27K $ 5.27K FDV (оценка при пълна реализация): $ 20.61M $ 20.61M $ 20.61M Рекорд за всички времена: $ 3,953.66 $ 3,953.66 $ 3,953.66 Най-ниска стойност за целия период: $ 1,373.59 $ 1,373.59 $ 1,373.59 Текуща цена: $ 3,906.33 $ 3,906.33 $ 3,906.33 Научете повече за цената на StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE)

Токеномика на StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BERASTONE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BERASTONE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BERASTONE, разгледайте цената в реално време на токените BERASTONE!

