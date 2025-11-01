Информация за цената за Staked UTY (YUTY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.034 $ 1.034 $ 1.034 24-часов нисък $ 1.034 $ 1.034 $ 1.034 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.034$ 1.034 $ 1.034 24-часов висок $ 1.034$ 1.034 $ 1.034 Рекорд за всички времена $ 1.038$ 1.038 $ 1.038 Най-ниска цена $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Промяна на цената (1ч) +0.01% Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +0.17% Промяна на цената (7д) +0.17%

Цената в реално време за Staked UTY (YUTY) е$1.034. През последните 24 часа YUTY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.034 до най-висока стойност $ 1.034, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на YUTY е $ 1.038, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.005.

Що се отнася до краткосрочното представяне, YUTY има промяна от +0.01% за последния час, -- за 24 часа и +0.17% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Staked UTY (YUTY)

Пазарна капитализация $ 21.32M$ 21.32M $ 21.32M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 21.32M$ 21.32M $ 21.32M Циркулиращо предлагане 20.62M 20.62M 20.62M Общо предлагане 20,615,288.25236224 20,615,288.25236224 20,615,288.25236224

Текущата пазарна капитализация на Staked UTY е $ 21.32M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на YUTY е 20.62M, като общото предлагане е 20615288.25236224. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 21.32M.