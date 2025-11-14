Токеномика на Staked USDai (SUSDAI) Открийте ключова информация за Staked USDai (SUSDAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Токеномика и анализ на цената за Staked USDai (SUSDAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Staked USDai (SUSDAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 148.07M $ 148.07M $ 148.07M Общо предлагане: $ 141.07M $ 141.07M $ 141.07M Циркулиращо предлагане: $ 141.08M $ 141.08M $ 141.08M FDV (оценка при пълна реализация): $ 148.07M $ 148.07M $ 148.07M Рекорд за всички времена: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.796061 $ 0.796061 $ 0.796061 Текуща цена: $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 Научете повече за цената на Staked USDai (SUSDAI)

Информация за Staked USDai (SUSDAI) Официален уебсайт: https://usd.ai

Токеномика на Staked USDai (SUSDAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Staked USDai (SUSDAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SUSDAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SUSDAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SUSDAI, разгледайте цената в реално време на токените SUSDAI!

Прогноза за цената за SUSDAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме SUSDAI? Нашата страница за прогноза за цената SUSDAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

