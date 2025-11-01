Информация за цената за Staked USDai (SUSDAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.048 $ 1.048 $ 1.048 24-часов нисък $ 1.054 $ 1.054 $ 1.054 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 24-часов висок $ 1.054$ 1.054 $ 1.054 Рекорд за всички времена $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Най-ниска цена $ 0.796061$ 0.796061 $ 0.796061 Промяна на цената (1ч) -0.05% Промяна на цената (1д) +0.10% Промяна на цената (7д) +0.17% Промяна на цената (7д) +0.17%

Цената в реално време за Staked USDai (SUSDAI) е$1.051. През последните 24 часа SUSDAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.048 до най-висока стойност $ 1.054, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SUSDAI е $ 1.19, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.796061.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SUSDAI има промяна от -0.05% за последния час, +0.10% за 24 часа и +0.17% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Staked USDai (SUSDAI)

Пазарна капитализация $ 146.28M$ 146.28M $ 146.28M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 146.28M$ 146.28M $ 146.28M Циркулиращо предлагане 139.40M 139.40M 139.40M Общо предлагане 139,402,746.4215646 139,402,746.4215646 139,402,746.4215646

Текущата пазарна капитализация на Staked USDai е $ 146.28M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SUSDAI е 139.40M, като общото предлагане е 139402746.4215646. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 146.28M.