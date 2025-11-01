Информация за цената за Staked msUSD (SMSUSD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 Най-ниска цена $ 0.694559$ 0.694559 $ 0.694559 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за Staked msUSD (SMSUSD) е$0.694562. През последните 24 часа SMSUSD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SMSUSD е $ 1.025, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.694559.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SMSUSD има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Staked msUSD (SMSUSD)

Пазарна капитализация $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Циркулиращо предлагане 2.43M 2.43M 2.43M Общо предлагане 2,430,948.440887128 2,430,948.440887128 2,430,948.440887128

Текущата пазарна капитализация на Staked msUSD е $ 4.06M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SMSUSD е 2.43M, като общото предлагане е 2430948.440887128. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.69M.