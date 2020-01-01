Токеномика на Staked LOOP (STLOOP) Открийте ключова информация за Staked LOOP (STLOOP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Staked LOOP (STLOOP) StakedLOOP (stLOOP) is the liquid receipt token that you get when staking LOOP. This token will determine your points multiplier, based on which Looping Mode you fall into. Stake LOOP → mint stLOOP Points Booster: stLOOP unlocks higher airdrop multipliers across Early Adopter, Loyalty, and Loopdrops programs. stLOOP Points: We are tracking stLOOP points based on time-weighted holdings to take into consideration for future utility and governance Официален уебсайт: https://www.loopingcollective.org/

Токеномика и анализ на цената за Staked LOOP (STLOOP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Staked LOOP (STLOOP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Общо предлагане: $ 106.06M $ 106.06M $ 106.06M Циркулиращо предлагане: $ 106.06M $ 106.06M $ 106.06M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Рекорд за всички времена: $ 0.03765422 $ 0.03765422 $ 0.03765422 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01497879 $ 0.01497879 $ 0.01497879 Текуща цена: $ 0.01756235 $ 0.01756235 $ 0.01756235 Научете повече за цената на Staked LOOP (STLOOP)

Токеномика на Staked LOOP (STLOOP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Staked LOOP (STLOOP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STLOOP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STLOOP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STLOOP, разгледайте цената в реално време на токените STLOOP!

