Токеномика на Staked Level USD (SLVLUSD) Открийте ключова информация за Staked Level USD (SLVLUSD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за Staked Level USD (SLVLUSD) Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Staked Level USD (slvlUSD) is a yield-accruing receipt token that users receive when they staked their lvlUSD. Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC. In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation. Официален уебсайт: https://level.money/ Купете SLVLUSD сега!

Токеномика и анализ на цената за Staked Level USD (SLVLUSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Staked Level USD (SLVLUSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 40.29M Общо предлагане: $ 37.07M Циркулиращо предлагане: $ 37.07M FDV (оценка при пълна реализация): $ 40.29M Рекорд за всички времена: $ 1.091 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.008 Текуща цена: $ 1.087

Токеномика на Staked Level USD (SLVLUSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Staked Level USD (SLVLUSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SLVLUSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SLVLUSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SLVLUSD, разгледайте цената в реално време на токените SLVLUSD!

Прогноза за цената за SLVLUSD Искате ли да знаете какъв път може да поеме SLVLUSD? Нашата страница за прогноза за цената SLVLUSD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

