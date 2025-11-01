Информация за цената за Staked IP (STIP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 4.47 24-часов нисък $ 4.64 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 15.09 Най-ниска цена $ 1.031 Промяна на цената (1ч) +0.84% Промяна на цената (1д) +0.43% Промяна на цената (7д) -18.84%

Цената в реално време за Staked IP (STIP) е$4.52. През последните 24 часа STIP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 4.47 до най-висока стойност $ 4.64, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STIP е $ 15.09, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.031.

Що се отнася до краткосрочното представяне, STIP има промяна от +0.84% за последния час, +0.43% за 24 часа и -18.84% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Staked IP (STIP)

Пазарна капитализация $ 5.83M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.83M Циркулиращо предлагане 1.29M Общо предлагане 1,291,641.206427422

Текущата пазарна капитализация на Staked IP е $ 5.83M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на STIP е 1.29M, като общото предлагане е 1291641.206427422. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.83M.