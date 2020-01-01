Токеномика на Staked FRAX (SFRAX) Открийте ключова информация за Staked FRAX (SFRAX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Staked FRAX (SFRAX) Staked FRAX (sFRAX) is an ERC4626 staking vault that distributes part of the Frax Protocol yield weekly to stakers denominated in FRAX stablecoins. The sFRAX token represents pro rata deposits within the vault and is always withdrawable for FRAX stablecoins at the pro rata rate at all times. Официален уебсайт: https://app.frax.finance/sfrax/stake Купете SFRAX сега!

Токеномика и анализ на цената за Staked FRAX (SFRAX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Staked FRAX (SFRAX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 65.99M $ 65.99M $ 65.99M Общо предлагане: $ 61.37M $ 61.37M $ 61.37M Циркулиращо предлагане: $ 61.37M $ 61.37M $ 61.37M FDV (оценка при пълна реализация): $ 65.99M $ 65.99M $ 65.99M Рекорд за всички времена: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.858184 $ 0.858184 $ 0.858184 Текуща цена: $ 1.075 $ 1.075 $ 1.075 Научете повече за цената на Staked FRAX (SFRAX)

Токеномика на Staked FRAX (SFRAX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Staked FRAX (SFRAX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SFRAX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SFRAX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SFRAX, разгледайте цената в реално време на токените SFRAX!

Прогноза за цената за SFRAX Искате ли да знаете какъв път може да поеме SFRAX? Нашата страница за прогноза за цената SFRAX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SFRAX сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!