Информация за Staked Frax USD (SFRXUSD) Staked Frax USD (sfrxUSD) is the yielding stablecoin implemented as an ERC4626 token. sfrxUSD is fully redeemable for frxUSD at an increasing rate proportional to the yield mechanism (described below). sfrxUSD is not rebasing and can always be redeemed for the underlying frxUSD with no unstaking fee or price impact. sfrxUSD is unique in yielding design in that it targets a benchmark-rate strategy that alternates between the best of three governance-approved strategies: carry-trade, algorithmic market operations (AMOs), and the Interest on Reserve Balances/T-Bill (IORB) rate. This insures that sfrxUSD's APY is the most competitive yield onchain. Официален уебсайт: https://frax.com

Токеномика и анализ на цената за Staked Frax USD (SFRXUSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Staked Frax USD (SFRXUSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 36.29M $ 36.29M $ 36.29M Общо предлагане: $ 31.56M $ 31.56M $ 31.56M Циркулиращо предлагане: $ 31.56M $ 31.56M $ 31.56M FDV (оценка при пълна реализация): $ 36.29M $ 36.29M $ 36.29M Рекорд за всички времена: $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.056 $ 1.056 $ 1.056 Текуща цена: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Научете повече за цената на Staked Frax USD (SFRXUSD)

Токеномика на Staked Frax USD (SFRXUSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Staked Frax USD (SFRXUSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SFRXUSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SFRXUSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SFRXUSD, разгледайте цената в реално време на токените SFRXUSD!

