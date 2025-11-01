Информация за цената за Staked BITZ (SBITZ) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 34.29$ 34.29 $ 34.29 Най-ниска цена $ 0.777131$ 0.777131 $ 0.777131 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за Staked BITZ (SBITZ) е$0.81633. През последните 24 часа SBITZ се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SBITZ е $ 34.29, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.777131.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SBITZ има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Staked BITZ (SBITZ)

Пазарна капитализация $ 43.38K$ 43.38K $ 43.38K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 34.50K$ 34.50K $ 34.50K Циркулиращо предлагане 42.26K 42.26K 42.26K Общо предлагане 42,261.6974827477 42,261.6974827477 42,261.6974827477

Текущата пазарна капитализация на Staked BITZ е $ 43.38K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SBITZ е 42.26K, като общото предлагане е 42261.6974827477. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 34.50K.