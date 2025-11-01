Информация за цената за Staked Aria Premier Launch (STAPL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.964291 $ 0.964291 $ 0.964291 24-часов нисък $ 0.979142 $ 0.979142 $ 0.979142 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.964291$ 0.964291 $ 0.964291 24-часов висок $ 0.979142$ 0.979142 $ 0.979142 Рекорд за всички времена $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 Най-ниска цена $ 0.871702$ 0.871702 $ 0.871702 Промяна на цената (1ч) +0.52% Промяна на цената (1д) -0.23% Промяна на цената (7д) -0.32% Промяна на цената (7д) -0.32%

Цената в реално време за Staked Aria Premier Launch (STAPL) е$0.969322. През последните 24 часа STAPL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.964291 до най-висока стойност $ 0.979142, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STAPL е $ 1.042, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.871702.

Що се отнася до краткосрочното представяне, STAPL има промяна от +0.52% за последния час, -0.23% за 24 часа и -0.32% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Пазарна капитализация $ 8.05M$ 8.05M $ 8.05M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.05M$ 8.05M $ 8.05M Циркулиращо предлагане 8.31M 8.31M 8.31M Общо предлагане 8,305,956.12845692 8,305,956.12845692 8,305,956.12845692

Текущата пазарна капитализация на Staked Aria Premier Launch е $ 8.05M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на STAPL е 8.31M, като общото предлагане е 8305956.12845692. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.05M.