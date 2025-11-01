Информация за цената за Stakecube (SCC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00552712 $ 0.00552712 $ 0.00552712 24-часов нисък $ 0.00637401 $ 0.00637401 $ 0.00637401 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00552712$ 0.00552712 $ 0.00552712 24-часов висок $ 0.00637401$ 0.00637401 $ 0.00637401 Рекорд за всички времена $ 3.64$ 3.64 $ 3.64 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.03% Промяна на цената (1д) +15.03% Промяна на цената (7д) -4.77% Промяна на цената (7д) -4.77%

Цената в реално време за Stakecube (SCC) е$0.00635772. През последните 24 часа SCC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00552712 до най-висока стойност $ 0.00637401, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SCC е $ 3.64, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SCC има промяна от -0.03% за последния час, +15.03% за 24 часа и -4.77% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Stakecube (SCC)

Пазарна капитализация $ 103.92K$ 103.92K $ 103.92K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 103.93K$ 103.93K $ 103.93K Циркулиращо предлагане 16.34M 16.34M 16.34M Общо предлагане 16,341,657.91163954 16,341,657.91163954 16,341,657.91163954

Текущата пазарна капитализация на Stakecube е $ 103.92K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SCC е 16.34M, като общото предлагане е 16341657.91163954. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 103.93K.