Цената в реално време на Stacy Staked XTZ днес е 0.597267 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за STXTZ към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на STXTZ в MEXC сега.

Stacy Staked XTZ Лого

Stacy Staked XTZ цена (STXTZ)

Не се намира в списъка

1 STXTZ към USD - цена в реално време:

$0.598311
$0.598311$0.598311
+4.30%1D
mexc
USD
Stacy Staked XTZ (STXTZ) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:07:31 (UTC+8)

Информация за цената за Stacy Staked XTZ (STXTZ) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.571709
$ 0.571709$ 0.571709
24-часов нисък
$ 0.607707
$ 0.607707$ 0.607707
24-часов висок

$ 0.571709
$ 0.571709$ 0.571709

$ 0.607707
$ 0.607707$ 0.607707

$ 1.06
$ 1.06$ 1.06

$ 0.464512
$ 0.464512$ 0.464512

+0.35%

+4.12%

-2.92%

-2.92%

Цената в реално време за Stacy Staked XTZ (STXTZ) е$0.597267. През последните 24 часа STXTZ се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.571709 до най-висока стойност $ 0.607707, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STXTZ е $ 1.06, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.464512.

Що се отнася до краткосрочното представяне, STXTZ има промяна от +0.35% за последния час, +4.12% за 24 часа и -2.92% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Stacy Staked XTZ (STXTZ)

$ 5.18M
$ 5.18M$ 5.18M

--
----

$ 5.18M
$ 5.18M$ 5.18M

8.65M
8.65M 8.65M

8,646,043.776423
8,646,043.776423 8,646,043.776423

Текущата пазарна капитализация на Stacy Staked XTZ е $ 5.18M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на STXTZ е 8.65M, като общото предлагане е 8646043.776423. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.18M.

История на цените за Stacy Staked XTZ (STXTZ) USD

През днешния ден промяната в цената на Stacy Staked XTZ към USD беше $ +0.02363148.
През последните 30 дни промяната в цената на Stacy Staked XTZ към USD беше $ -0.1053778475.
През последните 60 дни промяната в цената на Stacy Staked XTZ към USD беше $ -0.1838206256.
През последните 90 дни промяната в цената на Stacy Staked XTZ към USD беше $ -0.1385688732717002.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.02363148+4.12%
30 дни$ -0.1053778475-17.64%
60 дни$ -0.1838206256-30.77%
90 дни$ -0.1385688732717002-18.83%

Какво е Stacy Staked XTZ (STXTZ)

stXTZ is a derivative of Tezos' native token XTZ that is staked on Stacy.fi. Stacy.fi is a decentralized protocol allowing users to stake XTZ and participate in the consensus mechanism of Tezos. Staking helps to secure the Tezos network under a proof-of-stake consensus mechanism. stXTZ is FA2 compliant token on Tezos which represents a share of the stXTZ staking pool. stXTZ has a value expressed in XTZ which can easily be calculated by dividing the sum of all staked XTZ in the stXTZ pool by the total supply of stXTZ.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Stacy Staked XTZ (STXTZ) ресурс

Прогноза за цената за Stacy Staked XTZ (USD)

Колко ще струва Stacy Staked XTZ (STXTZ) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Stacy Staked XTZ (STXTZ) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Stacy Staked XTZ.

Проверете прогнозата за цената за Stacy Staked XTZ сега!

STXTZ към местни валути

Токеномика на Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Разбирането на токеномиката на Stacy Staked XTZ (STXTZ) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените STXTZ сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Колко струва Stacy Staked XTZ (STXTZ) днес?
Цената в реално време на STXTZ в USD е 0.597267 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на STXTZ към USD?
Текущата цена на STXTZ към USD е $ 0.597267. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Stacy Staked XTZ?
Пазарната капитализация за STXTZ е $ 5.18M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на STXTZ?
Циркулиращото предлагане на STXTZ е 8.65M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на STXTZ?
STXTZ постигна ATH цена от 1.06 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на STXTZ?
STXTZ достигна ATL цена от 0.464512 USD.
Какъв е обемът на търговията на STXTZ?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за STXTZ е -- USD.
Ще се повиши ли STXTZ тази година?
STXTZ може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за STXTZ за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:07:31 (UTC+8)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

