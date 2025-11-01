Информация за цената за Stacy Staked XTZ (STXTZ) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.571709 $ 0.571709 $ 0.571709 24-часов нисък $ 0.607707 $ 0.607707 $ 0.607707 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.571709$ 0.571709 $ 0.571709 24-часов висок $ 0.607707$ 0.607707 $ 0.607707 Рекорд за всички времена $ 1.06$ 1.06 $ 1.06 Най-ниска цена $ 0.464512$ 0.464512 $ 0.464512 Промяна на цената (1ч) +0.35% Промяна на цената (1д) +4.12% Промяна на цената (7д) -2.92% Промяна на цената (7д) -2.92%

Цената в реално време за Stacy Staked XTZ (STXTZ) е$0.597267. През последните 24 часа STXTZ се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.571709 до най-висока стойност $ 0.607707, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STXTZ е $ 1.06, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.464512.

Що се отнася до краткосрочното представяне, STXTZ има промяна от +0.35% за последния час, +4.12% за 24 часа и -2.92% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Пазарна капитализация $ 5.18M$ 5.18M $ 5.18M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.18M$ 5.18M $ 5.18M Циркулиращо предлагане 8.65M 8.65M 8.65M Общо предлагане 8,646,043.776423 8,646,043.776423 8,646,043.776423

Текущата пазарна капитализация на Stacy Staked XTZ е $ 5.18M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на STXTZ е 8.65M, като общото предлагане е 8646043.776423. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.18M.