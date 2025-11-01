БорсаDEX+
Цената в реално време на Stable Coin днес е 0.999963 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SBC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SBC в MEXC сега.

Stable Coin цена (SBC)

Не се намира в списъка

1 SBC към USD - цена в реално време:

$0.999964
0.00%1D
0.00%1D
mexc
USD
Stable Coin (SBC) Ценова графика на живо
Информация за цената за Stable Coin (SBC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.997888
$ 0.997888$ 0.997888
24-часов нисък
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24-часов висок

$ 0.997888
$ 0.997888$ 0.997888

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 0.997888
$ 0.997888$ 0.997888

+0.00%

+0.02%

-0.00%

-0.00%

Цената в реално време за Stable Coin (SBC) е$0.999963. През последните 24 часа SBC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.997888 до най-висока стойност $ 1.001, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SBC е $ 1.005, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.997888.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SBC има промяна от +0.00% за последния час, +0.02% за 24 часа и -0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Stable Coin (SBC)

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

--
----

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

1.57M
1.57M 1.57M

1,567,165.248857
1,567,165.248857 1,567,165.248857

Текущата пазарна капитализация на Stable Coin е $ 1.57M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SBC е 1.57M, като общото предлагане е 1567165.248857. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.57M.

История на цените за Stable Coin (SBC) USD

През днешния ден промяната в цената на Stable Coin към USD беше $ +0.00019922.
През последните 30 дни промяната в цената на Stable Coin към USD беше $ +0.0004215844.
През последните 60 дни промяната в цената на Stable Coin към USD беше $ +0.0003534869.
През последните 90 дни промяната в цената на Stable Coin към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00019922+0.02%
30 дни$ +0.0004215844+0.04%
60 дни$ +0.0003534869+0.04%
90 дни$ 0--

Какво е Stable Coin (SBC)

Stable Coin (SBC) is a payments-focused stablecoin issued by Brale in partnership with Stable Coin Inc. SBC emphasizes redeemability, regulatory compliance, and transparency in line with established centralized finance practices to encourage broader adoption of stablecoin payments. SBC is supported by a suite of developer tools that enable gasless transactions and seamless integrations. The company is focused on building open source tools that make SBC more usable for developers.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Stable Coin (USD)

Колко ще струва Stable Coin (SBC) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Stable Coin (SBC) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Stable Coin.

Проверете прогнозата за цената за Stable Coin сега!

Токеномика на Stable Coin (SBC)

Разбирането на токеномиката на Stable Coin (SBC) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SBC сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Stable Coin (SBC)

Колко струва Stable Coin (SBC) днес?
Цената в реално време на SBC в USD е 0.999963 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SBC към USD?
Текущата цена на SBC към USD е $ 0.999963. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Stable Coin?
Пазарната капитализация за SBC е $ 1.57M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SBC?
Циркулиращото предлагане на SBC е 1.57M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SBC?
SBC постигна ATH цена от 1.005 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SBC?
SBC достигна ATL цена от 0.997888 USD.
Какъв е обемът на търговията на SBC?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SBC е -- USD.
Ще се повиши ли SBC тази година?
SBC може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SBC за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Stable Coin (SBC)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

