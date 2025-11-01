Информация за цената за Stable Coin (SBC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.997888 $ 0.997888 $ 0.997888 24-часов нисък $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.997888$ 0.997888 $ 0.997888 24-часов висок $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Рекорд за всички времена $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Най-ниска цена $ 0.997888$ 0.997888 $ 0.997888 Промяна на цената (1ч) +0.00% Промяна на цената (1д) +0.02% Промяна на цената (7д) -0.00% Промяна на цената (7д) -0.00%

Цената в реално време за Stable Coin (SBC) е$0.999963. През последните 24 часа SBC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.997888 до най-висока стойност $ 1.001, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SBC е $ 1.005, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.997888.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SBC има промяна от +0.00% за последния час, +0.02% за 24 часа и -0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Stable Coin (SBC)

Пазарна капитализация $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Циркулиращо предлагане 1.57M 1.57M 1.57M Общо предлагане 1,567,165.248857 1,567,165.248857 1,567,165.248857

Текущата пазарна капитализация на Stable Coin е $ 1.57M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SBC е 1.57M, като общото предлагане е 1567165.248857. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.57M.