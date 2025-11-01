Информация за цената за stabble (STB) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00600807 24-часов нисък $ 0.0062168 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.04127941 Най-ниска цена $ 0.00301014 Промяна на цената (1ч) -0.07% Промяна на цената (1д) -0.97% Промяна на цената (7д) +4.05%

Цената в реално време за stabble (STB) е$0.00613408. През последните 24 часа STB се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00600807 до най-висока стойност $ 0.0062168, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STB е $ 0.04127941, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00301014.

Що се отнася до краткосрочното представяне, STB има промяна от -0.07% за последния час, -0.97% за 24 часа и +4.05% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за stabble (STB)

Пазарна капитализация $ 607.60K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.07M Циркулиращо предлагане 98.80M Общо предлагане 500,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на stabble е $ 607.60K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на STB е 98.80M, като общото предлагане е 500000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.07M.