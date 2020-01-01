Токеномика на SroomAI DAO (SHR0) Открийте ключова информация за SroomAI DAO (SHR0), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SroomAI DAO (SHR0) Inspired by ai16z, SroomAI DAO - the first AI hedge fund for investment in AI projects on SUI. This is the first DAO token created in suidaos.com platform. In a virtual psychedelic mushroom lab, AI-driven waifu scientists pioneer innovation of technology and magic fungi. The DAO specializes in exploring, cultivating, and trading unique virtual magic mushrooms, revolutionizing virtual trippy culture. Официален уебсайт: https://suidaos.com Купете SHR0 сега!

Токеномика и анализ на цената за SroomAI DAO (SHR0) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SroomAI DAO (SHR0), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.18M $ 3.18M $ 3.18M Общо предлагане: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Циркулиращо предлагане: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.18M $ 3.18M $ 3.18M Рекорд за всички времена: $ 0.02437799 $ 0.02437799 $ 0.02437799 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00080937 $ 0.00080937 $ 0.00080937 Текуща цена: $ 0.00290058 $ 0.00290058 $ 0.00290058 Научете повече за цената на SroomAI DAO (SHR0)

Токеномика на SroomAI DAO (SHR0): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SroomAI DAO (SHR0) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHR0 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHR0 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHR0, разгледайте цената в реално време на токените SHR0!

Прогноза за цената за SHR0 Искате ли да знаете какъв път може да поеме SHR0? Нашата страница за прогноза за цената SHR0 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SHR0 сега!

