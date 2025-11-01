Информация за цената за Squill (SQUILL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.111519 $ 0.111519 $ 0.111519 24-часов нисък $ 0.117229 $ 0.117229 $ 0.117229 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.111519$ 0.111519 $ 0.111519 24-часов висок $ 0.117229$ 0.117229 $ 0.117229 Рекорд за всички времена $ 0.523435$ 0.523435 $ 0.523435 Най-ниска цена $ 0.069945$ 0.069945 $ 0.069945 Промяна на цената (1ч) -0.34% Промяна на цената (1д) -0.23% Промяна на цената (7д) -6.00% Промяна на цената (7д) -6.00%

Цената в реално време за Squill (SQUILL) е$0.112973. През последните 24 часа SQUILL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.111519 до най-висока стойност $ 0.117229, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SQUILL е $ 0.523435, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.069945.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SQUILL има промяна от -0.34% за последния час, -0.23% за 24 часа и -6.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Squill (SQUILL)

Пазарна капитализация $ 399.50K$ 399.50K $ 399.50K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Циркулиращо предлагане 3.54M 3.54M 3.54M Общо предлагане 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Squill е $ 399.50K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SQUILL е 3.54M, като общото предлагане е 10000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.13M.