Информация за цената за SquiggleStrategy (SQUIGSTR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.00104795 24-часов висок $ 0.00108654 Рекорд за всички времена $ 0.00839806 Най-ниска цена $ 0.00104795 Промяна на цената (1ч) +0.49% Промяна на цената (1д) +2.15% Промяна на цената (7д) -8.58%

Цената в реално време за SquiggleStrategy (SQUIGSTR) е$0.00107805. През последните 24 часа SQUIGSTR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00104795 до най-висока стойност $ 0.00108654, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SQUIGSTR е $ 0.00839806, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00104795.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SQUIGSTR има промяна от +0.49% за последния час, +2.15% за 24 часа и -8.58% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SquiggleStrategy (SQUIGSTR)

Пазарна капитализация $ 1.03M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.03M Циркулиращо предлагане 957.67M Общо предлагане 957,671,207.2495024

Текущата пазарна капитализация на SquiggleStrategy е $ 1.03M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SQUIGSTR е 957.67M, като общото предлагане е 957671207.2495024. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.03M.