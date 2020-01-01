Токеномика на SQRBIT (SQRB) Открийте ключова информация за SQRBIT (SQRB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SQRBIT (SQRB) SQRBIT transforms real estate investing with tokenization, allowing fractional ownership in high-value residential, commercial, retail, and land properties. As an RWA platform, SQRBIT bridges the gap between traditional real estate and the digital asset world. Join the future of tokenized property investment with SQRBIT. The global real estate market represents an immense $325 trillion dollars, and SQRBIT allows you to own fractional ownership in high-value residentials, commercial, stores and land properties. You can easily buy and sell fractional ownership in our growing real estate portfolio through tokenization, enabling you to enjoy the benefits of ownership without any hassle. Let's Tokenize Every Square Foot with SQRBIT! Официален уебсайт: https://www.sqrbit.com Бяла книга: https://sqrbit.com/whitepaper/ Купете SQRB сега!

Токеномика и анализ на цената за SQRBIT (SQRB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SQRBIT (SQRB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 37.40K $ 37.40K $ 37.40K Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 3.40B $ 3.40B $ 3.40B FDV (оценка при пълна реализация): $ 109.99K $ 109.99K $ 109.99K Рекорд за всички времена: $ 0.107605 $ 0.107605 $ 0.107605 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на SQRBIT (SQRB)

Токеномика на SQRBIT (SQRB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SQRBIT (SQRB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SQRB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SQRB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SQRB, разгледайте цената в реално време на токените SQRB!

Прогноза за цената за SQRB Искате ли да знаете какъв път може да поеме SQRB? Нашата страница за прогноза за цената SQRB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SQRB сега!

