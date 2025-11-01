Информация за цената за SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.59% Промяна на цената (1д) +13.75% Промяна на цената (7д) +50.86% Промяна на цената (7д) +50.86%

Цената в реално време за SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) е--. През последните 24 часа SPYAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SPYAI е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SPYAI има промяна от +1.59% за последния час, +13.75% за 24 часа и +50.86% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

Пазарна капитализация $ 81.84K$ 81.84K $ 81.84K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 81.84K$ 81.84K $ 81.84K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на SPY AI AGENT by Virtuals е $ 81.84K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SPYAI е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 81.84K.