Токеномика на SPURDO ON ETH (SPURDO) Открийте ключова информация за SPURDO ON ETH (SPURDO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SPURDO ON ETH (SPURDO) Sburdo represents dynamism and discipline again. We are here to advance progress in digital finance! Sburdo's mission: to redefine currents and lead uncertain movements! Официален уебсайт: https://spurdo-erc.xyz/ Купете SPURDO сега!

Токеномика и анализ на цената за SPURDO ON ETH (SPURDO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SPURDO ON ETH (SPURDO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 386.10K $ 386.10K $ 386.10K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 386.10K $ 386.10K $ 386.10K Рекорд за всички времена: $ 0.04680185 $ 0.04680185 $ 0.04680185 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00038593 $ 0.00038593 $ 0.00038593 Научете повече за цената на SPURDO ON ETH (SPURDO)

Токеномика на SPURDO ON ETH (SPURDO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SPURDO ON ETH (SPURDO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SPURDO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SPURDO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SPURDO, разгледайте цената в реално време на токените SPURDO!

Прогноза за цената за SPURDO Искате ли да знаете какъв път може да поеме SPURDO? Нашата страница за прогноза за цената SPURDO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SPURDO сега!

